Vier kruisfinalisten in het korfbal zijn bekend

Beerschot speelt zondag om 16 uur de heenmatch van de finale in 1B tegen Oud-Heverlee Leuven. Die eerste match vindt plaats in het Olympisch Stadion. De beslissing over wie er naar eerste klasse mag, valt dus sowieso volgende week in Leuven. Daar kunnen natuurlijk maar een beperkt aantal Beerschot-supporters de wedstrijd volgen. Daarom besliste het bestuur van de Kielse club om net als de vorige jaren opnieuw grote schermen te plaatsen in het Olympisch Stadion, waar je dan de ontknoping van het seizoen zal kunnen volgen. Beerschot zal zes schermen plaatsen voor tribunes 3 en 4. Er zijn in totaal bijna 7.000 plaatsen beschikbaar. De verkoop daarvoor begint maandag om 17 uur. Abonnees krijgen tot woensdagavond 20 uur voorrang om tickets te kopen. Als er na de voorrangsperiode nog plaatsen beschikbaar zijn, worden die donderdagnamiddag verkocht. Foto Belga