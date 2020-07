Dit zijn de verstrengde maatregelen die de provincie oplegt

Sociale contacten beperken door strengere maatregelen. De sociale bubbel wordt beperkt tot 10 vaste contacten voor de komende 4 weken. Iedereen wordt met aandrang verzocht om 10 contacten (naam, adres en telefoonnummer) op te schrijven. Niemand mag met meer dan 10 personen samenkomen op het publieke domein. Respecteer de fysieke afstand ook binnen uw sociale bubbel. Stel uw privéfeesten uit. Mond-neusmaskers Het dragen van mond-neusmaskers wordt verplicht op alle drukke publiek toegankelijke plaatsen voor alle personen boven de 12 jaar. Testing Huisartsen en spoeddiensten in het bijzonder in de stad Antwerpen zien een sterke toeloop van het aantal mensen dat wil of moet worden getest. Ook deze problematiek is na een toelichting door de Antwerpse ziekenhuizen en een vertegenwoordiging van de huisartsen besproken. De Provinciale Crisiscel adviseert om zo snel als mogelijk, bij de organisatie en uitvoering van de testing een onderscheid te maken tussen mensen die volgens de casusdefinitie om medische redenen dringend moeten worden getest en asymptomatische mensen die om een test verzoeken om persoonlijke redenen (ongerustheid na contact met een covid-positief getest persoon, vakantie, op vraag van de werkgever). Beide stromen moeten dringend en accuraat worden gescheiden. Ook wordt gevraagd om bedrijfsartsen in te schakelen voor testen op de werkvloer. Met onmiddellijke ingang zijn een aantal huisartsenwachtposten versterkt om de komende dagen ondersteuning te bieden bij het testen. Handhaving Behalve op een beperking van sociale contacten en strengere maatregelen, zetten we ook in op een strengere en striktere handhaving van de nationale en de strengere lokale maatregelen. De politie zal daarbij vooral focussen op de naleving van de maatregelen door de horeca (afstandregels, mond-neusmaskers en registratieplicht), de mond-neusmaskers en de overige specifieke lokale maatregelen. Omwille van de efficiënte handhaving dragen we alle gemeenten op om deze maatregelen op te nemen in lokale politiereglementen zodat ze met het instrument van de Gemeentelijke Administratieve Sancties gehandhaafd kunnen worden.