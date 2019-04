Vierde verdachte gewelddadige overval in premetro vrijgelaten

De vierde verdachte in het onderzoek naar de gewelddadige diefstal in het premetrostation Astrid is vrijgelaten onder strenge voorwaarden.



Dat heeft de Antwerpse jeugdrechter beslist. Die heeft de jongen van 15 huisarrest opgelegd en er wordt mogelijk een herstelbemiddeling voorzien met het slachtoffer. De jeugdrechter vindt dat de rol van de jongen kleiner was dan de rol van de drie andere verdachten. Het is de eerste keer dat ie werd voorgeleid voor strafbare feiten.