"Vierduizend euro om een feestje te geven? Nee bedankt!"

Door de vele coronamaatregelen was het voor velen niet makkelijk om Kerst te vieren zonder mensen te moeten teleurstellen. Geen volle feesttafels maar 1 of maximum 2 extra gasten. Om toch kerstavond een beetje met iedereen te kunnen vieren had de familie De Backer uit Schoten er iets op gevonden. Elke familielid maakte een gang gereed en bracht die coronaproof naar de ander. En het samen eten, gebeurde via een livestream.