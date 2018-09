Viering 40 jaar Sprookjeshuisje in Hove

De vrijwilligers van het Sprookjeshuisje in Hove organiseren een sprookjeswandeling doorheen de gemeente. Dat doen ze ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Sprookjeshuisje. Ook de socioculturele vereniging deHOVEnaar en de cultuurdienst van Hove helpen bij de organisatie. De wandelingen vinden plaats op 22 en 23 september.

Zowel op zaterdag als op zondag kunnen kinderen met hun ouders, grootouders, vriendjes, ... vrij vertrekken tussen 14 en 16 uur aan het magische kasteel Weyninckhoven. Ze zullen een parcours volgen waar op verschillende plaatsen opdrachten dienen uitgevoerd te worden. De deelnemers krijgen een formulier mee, waarop zij beloond worden bij elke geslaagde opdracht. De laatste jaren is er terug een vast team van vrijwillige vertelsters die enthousiast de kinderen meenemen naar de fantasie van sprookjes en verhalen.

Alle deelnemers, groot en klein, kunnen ook hun naam of handtekening in het nieuwe gastenboek van het Sprookjeshuisje plaatsen. Dit boek wordt geschonken door deHOVEnaar aan de vrijwilligers van het Sprookjeshuisje om een oude traditie terug in het leven te roepen.

(Bericht en foto : Sprookjeshuisje Hove)