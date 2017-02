Vierselse auteur moet enkel Pascale Naessens laten voorgaan

Kinderboeken hebben ervoor gezorgd dat de boekenverkoop in Vlaanderen geen forse daling liet optekenen. Dat blijkt uit cijfers van Boek.be. Enkel in deze categorie werden er meer boeken verkocht, alle andere categorieën kenden een daling of bleven stabiel.

De totale boekenverkoop lag met 14,2 miljoen stuks 2,2 procent lager dan in 2015. De omzet kwam uit op 186,6 miljoen euro, een daling met 0,7 pct. Het best verkochte boek is opnieuw een kookboek: “Puur Pascale”. De verkoop van digitale boeken steeg naar 3,9 procent van de totale markt.

Opmerkelijk is dan weer de sterke daling in de categorie strips: -5 procent. In 2015 waren de strips nog de sterkhouder van de boekenmarkt. Andere opmerkelijke daler was de categorie Non Fictie Vrije Tijd, met kook- of tuinboeken. Er werden 5,9 procent minder stuks verkocht, al bleef de omzet stabiel (+0,6 pct). Non Fictie Informatief, over bijvoorbeeld geschiedenis, filosofie of actualiteit, kende een omzetdaling van 3,1 procent. Bij fictie bleef de daling beperkt tot 1,9 procent.

Het best verkochte boek is al voor het derde jaar op rij van de hand van Pascale Naessens (Puur Pascale). Lize Spit, de debutante die opgroeide in Viersel bij Zandhoven, veroverde meteen de tweede plaats in het Vlaamse boekenlandschap, met “Het Smelt”.

Opmerkelijk: in de globale top-20 staat geen enkele Nederlandse auteur. Op de derde plaats prijkt televisiekok Jeroen Meus, met “Dagelijkse Kost”.