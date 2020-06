Vijf diehard dierenactivisten aan Zoo aangehouden

Dierenactivisten hebben vanochtend actie gevoerd aan de poorten van de Zoo. Dat leest u hier: https://atv.be/nieuws/activisten-blokkeren-de-zoo

Maar de politie heeft snel ingegrepen. De actie was niet aangevraagd en was dus ook niet toegelaten. De agenten gingen eerst in dialoog met de pakweg 15 actievoerders. Een tiental ging akkoord om de actie stop te zetten, maar vijf diehards wilden daar niet van weten en zij weigerden te vertrekken. Eén van hen zat in een kooi. De vier anderen waren verkleed in dierenpakken en zaten met hun armen bevestigd in betonnen boxen.

De Antwerpse agenten verwittigden daarop hun collega's van de federale politie. Zij hebben een Lock On-team, dat erin gespecialiseerd is om op te treden in zulke situaties. Toen dat team iets na 11 uur ter plaatse kwam, hebben de actievoerders zichzelf toch bevrijd. Ze zijn alle vijf bestuurlijk aangehouden. "Zij mogen zich aan een GAS-boete verwachten voor het schenden van het verbod op samenscholingen in het kader van de coronamaatregelen", zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. "Er zal ook een proces-verbaal worden opgesteld, omdat er geen toelating was voor de manifestatie. Ook de kosten van de politie worden mogelijk op de activisten verhaald."

De vijf activisten riskeren dus een gepeperde boete te zullen moeten betalen. Ze werden uit de kooi overgebracht naar het politiekantoor op de Noorderlaan.