Een medewerker van de Blauwe Lijn merkte zondagochtend op weg naar het werk twee verdachte personen op aan een fietsenstalling in de Lombardenvest in Antwerpen. Ze verwittigde de politie en er kwam een ploeg van het snelle respons team ter plaatse. De twee verdachten werden met twee fietsen in de hand aangehouden. Na controle bleek dat ze een kniptang en een dure fietscomputer op zak hadden. Iets verderop werd bovendien een kapotgeknipt slot gevonden. De twee verdachten van 31 en 33 werden gearresteerd, de twee fietsen werden in bewaring gegeven in de Oudaan.