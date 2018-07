Vijf Italiaanse gauwdieven gevat op Elrow Festival

Sinds vanochtend geldt code rood in de natuurgebieden in de Antwerpse Kempen. Dat heeft het Agentschap Natuur en Bos beslist, na overleg met de brandweerdiensten. Dat betekent dat er 'extreem hoog gevaar' is voor brand. In de Kalmthoutse Heide mogen bezoekers wel nog gaan wandelen, maar iedereen moet er zich strikt aan de regels houden.