Vijf jaar cel geëist voor Macedonisch paar 63- jarige man op terras liet slapen

Het openbaar ministerie heeft vijf jaar cel en 20.000 euro boete gevorderd voor een Macedonisch paar uit Deurne dat de 63-jarige Flor V. meer dan tien jaar zou hebben uitgebuit en mensonterend zou hebben behandeld. Zo moest het slachtoffer bijvoorbeeld op het terras eten en slapen. Ook drie van hun kinderen staan mee terecht.

Een verontruste buur had op 17 augustus 2019 de wijkagent verwittigd, omdat een oudere man al verschillende maanden in erbarmelijke omstandigheden op het terras sliep van een appartement aan de Turnhoutsebaan in Deurne. Het slachtoffer moest ook buiten eten en zich buiten wassen. De politie trok naar het appartement en kon Flor spreken. Hij zag er onverzorgd uit, droeg vuile en te grote kleren en had zich al een tijdje niet meer kunnen wassen. Uit verder onderzoek bleek dat de Macedonische familie bij wie hij woonde de kwetsbare toestand van de man misbruikt had om hem financieel te kunnen pluimen.

De beklaagden worden vervolgd voor mensenhandel, misbruik van zwakke toestand van personen en mensonterende behandeling. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar cel voor Sebastijan I. en Silva I., een werkstraf van 300 uur voor Sukrija I., 37 maanden cel voor Muzafer I. en een werkstraf van 100 uur voor Manuel I. Die laatste wordt enkel vervolgd voor het bedreigen van een buurvrouw die een interview over de zaak had gegeven. Alle beklaagden ontkennen de tenlasteleggingen met klem.