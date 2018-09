Vijf jaar cel geëist voor 'makelaar' uit Schilde die voorschotten achteroverdrukte

Het openbaar ministerie heeft maandag de maximumstraf van vijf jaar cel, 6.000 euro boete en vijf jaar beroepsverbod geëist voor Viviane V. (55). De zaakvoerster van het intussen failliete Immo De Landheer uit Schilde zou tussen 2011 en 2012 negentien klanten hebben opgelicht door er met hun voorschotten vandoor te gaan, goed voor 668.347 euro in totaal. De procureur vorderde de verbeurdverklaring van de gelden.

Viviane V., die eigenlijk verpleegster van opleiding is, deed zich volgens de aanklager als professioneel makelaar voor terwijl ze niet eens een BIV-nummer had. 'Deze meesteroplichtster en femme fatale had een man die wel een erkend vastgoedmakelaar was, zo ver gekregen om samen met haar in de zaak te stappen en financieel borg te staan', stelde procureur Julie Anthonis.

Haar zakenpartner, die begin dit jaar overleden is, merkte midden 2012 dat er iets niet klopte: de derdenrekening had een negatief saldo, hoewel er veel voorschotten op gestort waren. Al snel bleek dat Viviane V. de voorschotten voor de aankoop van een woning in eigen zak had gestoken in plaats van door te storten naar de notarissen. Toen haar gesjoemel aan het licht kwam, vluchtte Viviane V. met haar kinderen naar Curaçao. Het immokantoor ging in november 2012 failliet met een financiële put van 1,2 miljoen euro. 'Haar zakenpartner is de grote dupe in dit verhaal, want om zijn eigen professionele toekomst niet in het gedrang te brengen, ging hij leningen aan om alle klanten terug te betalen', aldus de procureur.

Bij haar terugkomst uit Curaçao werd Viviane V. in de boeien geslagen. Ze was intussen ook al veroordeeld tot vier jaar cel voor parentale ontvoering. De procureur vorderde maandag de maximumstraf, gelet op het 'zeer grote gevaar op recidive'. De beklaagde kan volgens haar het liegen en bedriegen niet laten en is een luxueuze levensstijl gewoon. Viviane V. erkent volgens haar advocaten dat ze fouten heeft gemaakt, maar dat gebeurde nooit bewust. 'De eerste drie jaar liep alles perfect, maar dan begon haar zakenpartner zich steeds meer op zijn eigen kantoor te richten en stond zij er alleen voor. Onze cliënte was een verkooptalent, maar onvoldoende financieel onderlegd. Door de werkdruk en persoonlijke problemen zijn er vergissingen gebeurd', stelden meesters Tim Smet en Joke Kerremans. Ze pleitten voor een milde bestraffing en vroegen de rechtbank om de 'onredelijke' vordering tot verbeurdverklaring, die recidive alleen maar in de hand zou werken, naar redelijke proporties te herleiden. Viviane V. is intussen opnieuw werkzaam als verpleegster in een Antwerps ziekenhuis.

(Bericht : Belga)