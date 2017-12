Vijf jaar cel gevorderd voor drugsdealer die op agenten wilde inrijden

Het openbaar ministerie heeft vandaag vijf jaar cel gevorderd voor Yannick H. Hij werd twee jaar geleden betrapt bij een drugsdeal in Ranst en had in zijn vlucht bijna een agent aangereden. Die opende het vuur en schoot de beklaagde in het hoofd. De dertiger had veel geluk en overleefde het schietincident.

De politie voerde op 25 september 2015 een observatie uit aan café Den Tablo aan de Doggenhoutstraat in Ranst. De agenten zagen Yannick H. toekomen in zijn wagen en een drugsdeal afsluiten op de parking. Toen ze wilden ingrijpen, reed hij er vandoor. Hij zou daarbij op een van de agenten willen inrijden hebben. Die trok zijn dienstwapen en trof Yannick H. in het hoofd. De dertiger werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde het schot.

Het OM vorderde voor Yannick H. twee jaar cel wegens drugshandel en drie jaar wegens poging tot doodslag.

Vonnis op 9 januari.