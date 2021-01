Vijf jaar cel gevorderd voor IS-vrouw die in vluchtelingenkamp Al-Hol zit

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vandaag het verzet behandeld van IS-vrouw Sabah H., die in 2017 bij verstek veroordeeld werd tot vijf jaar cel voor haar deelname aan de activiteiten van Islamitische Staat (IS). De vrouw bevindt zich nog altijd in het vluchtelingenkamp Al-Hol. Ze spande samen met andere IS-vrouwen eerder al een gerechtelijke procedure aan om samen met hun kinderen gerepatrieerd te kunnen worden, maar ving bot bij het Brusselse hof van beroep.

Sabah H. werd vier jaar geleden veroordeeld in het dossier rond 'Way of Life', een salafistische beweging die de mosterd ging halen bij Sharia4Belgium. Ze was in november 2014 samen met haar echtgenoot Mohamed B. vertrokken naar Syrië, waar ze zich aansloten bij IS. 'Uit de berichten die ze naar haar schoonzussen stuurde, blijkt duidelijk dat ze door haar echtgenoot niet onder druk werd gezet om te vertrekken. Ze deed het uit eigen overtuiging', zei de federale procureur.

Mohamed B. nam deel aan de gewapende strijd en maakte een propagandavideo voor IS, waarin ook een van hun drie kinderen te zien was. Hij zou intussen gesneuveld zijn bij een luchtaanval. De beklaagde wilde niet hertrouwen en verhuisde van het ene vrouwenhuis naar het andere. Na de val van het kalifaat belandde ze met haar kinderen in Al-Hol. Het hof van beroep in Brussel heeft haar vorig jaar de Belgische nationaliteit ontnomen, een beslissing waartegen ze ook verzet heeft aangetekend.

De federale procureur vorderde vandaag de bevestiging van het verstekvonnis. Haar advocaat voerde geen betwisting over de feiten. Wel gaf hij de rechtbank mee dat ze een volstrekt normaal leven had geleid tot ze Mohamed B. leerde kennen. 'Hij heeft haar gebrainwasht, ik heb er geen ander woord voor. Onder zijn invloed heeft ze zich afgesloten van de maatschappij. Samen met hem naar Syrië vertrekken, was een foute beslissing en ze heeft daar al een hoge prijs voor betaald. Ik vraag om haar een straf deels met uitstel op te leggen.' Vonnis op 25 februari.