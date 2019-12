Vijf jaar cel gevorderd voor #LikeMe-choreograaf

Het openbaar ministerie heeft vrijdag vijf jaar cel, deels met probatie-uitstel, gevorderd voor een 38-jarige dansleraar uit Boechout, die vervolgd wordt voor zedenfeiten met vier van zijn leerlingen. De beklaagde, die mee de Ketnet-reeks #LikeMe bedacht, ontkent alle tenlasteleggingen met klem en gaat voluit voor de vrijspraak.Zijn advocaten spreken van een 'beschadigingsoperatie' door zijn voormalige zakenpartner.

De beklaagde is dansleraar, choreograaf en producent en komt vaak in contact met minderjarigen. De feiten waarvoor hij nu vervolgd wordt, zouden zich tussen 2004 en 2014 hebben afgespeeld. Alles begon met de aangifte van een van zijn vroegere leerlingen in juni vorig jaar. De jongeman, die intussen meerderjarig is, verklaarde dat hij tussen 2004 en 2008 werd aangerand en verkracht, toen de beklaagde zijn dansleraar was in Brasschaat en in Berchem. 'Mijn cliënt voelde zich nergens goed, behalve in de dansstudio van de beklaagde. Tijdens het dansen kon hij zichzelf zijn. Hij had een goede band met de beklaagde, maar die maakte daar misbruik van door hem meermaals tegen zijn wil te betasten. Hij was 15 jaar toen de beklaagde voor het eerst met zijn hand in zijn broek ging. Hij werd later ook gedwongen om hem oraal te bevredigen. In ruil kreeg hij een maand gratis dansles', stelde advocate Sanne De Clerck.

De beklaagde ontkende de aantijgingen met klem, maar in de loop van het onderzoek kwamen nog drie slachtoffers in beeld. Een van hen was al meerderjarig toen de beklaagde met zijn hand in zijn broek zou zijn gegaan, maar dat ontkent de beklaagde. Het tweede slachtoffer was 15 jaar en had naaktfoto's naar hem gestuurd, omdat de beklaagde wilde zien of hij wel een goed danslichaam had. Volgens de beklaagde had het vermeende slachtoffer hem ook om naaktfoto's gevraagd en gaat het hier niet over aanranding, hoogstens om 'sexting'.

Met het derde slachtoffer had de beklaagde een seksuele relatie gehad. Die was volgens de jongeman begonnen toen hij 14 à 15 jaar was. De beklaagde erkent de relatie, maar zegt dat hij ouder was dan 16 jaar.

(Bron: Belga)

(Foto: © Regie der Gebouwen)