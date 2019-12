Vijf jaar cel voor vrouw die schoonvader wilde doden

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Midia M. (26) uit Deurne veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel, voor de moordpoging op haar schoonvader. Ze was hem met een mes te lijf gegaan, omdat ze zijn vernederingen beu was.

De politie werd op 25 maart 2018 naar de Sint-Gummarusstraat in Antwerpen-Noord geroepen voor een steekpartij in de tweedehandszaak van het slachtoffer. De vijftiger hield zijn handen op enkele snij- en steekwonden in zijn hals gedrukt. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Midia M. bevond zich nog in de winkel en ook haar kledij en handen hingen vol bloed. Ze zei dat haar schoonvader de slechtste mens ter wereld was en bekende spontaan dat ze hem had neergestoken. De beklaagde had geen goede relatie met het slachtoffer. Hij wilde dat ze volgens de Syrische waarden leefde en maakte het haar niet gemakkelijk. Ze voelde zich vernederd door hem, omdat hij haar niet aanvaardde en haar geregeld een 'hoer' noemde. Ze liep al een maand rond met het idee om hem te laten boeten voor zijn respectloos gedrag. Die ochtend had ze een groot mes uit haar keuken genomen. Ze was met de tram naar de zaak van het slachtoffer gereden en had hem om een kapstok gevraagd. Toen haar schoonvader er eentje ging zoeken op zolder en zich bukte, had ze hem in de hals gestoken. Het slachtoffer kon het mes uit haar hand wringen en ging hulp zoeken.

Midia M. verklaarde dat ze spijt had en dat ze van haar schoonvader alleen maar wat respect wilde krijgen. De beklaagde had het niet makkelijk gehad in haar leven en was met haar gezin uit Syrië moeten vluchten. Toen ze in 2016 in België kwam, had ze niet de verwachte steun van haar schoonvader gekregen.

Het slachtoffer werd door meerdere mensen een 'gemene man' genoemd, maar volgens de rechtbank kon dat de feiten niet rechtvaardigen. De jonge vrouw kreeg een celstraf deels met uitstel opgelegd, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet ze zich laten begeleiden voor haar psychosociale problematiek. Haar gezin heeft intussen gebroken met het slachtoffer.

(Bron: Belga)