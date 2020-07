Vijf mannen verwezen naar correctionele rechtbank voor geweldsdelicten in drugsmilieu

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag vijf mannen tussen 19 en 27 verwezen naar de correctionele rechtbank voor een reeks geweldsincidenten in de buurt van Park Spoor Noord in het voorjaar van vorig jaar.

De reeks geweldsincidenten startte met de brandstichtingen van drie voertuigen in de Biekorfstraat en de Rupelstraat in Antwerpen en in de Emiel Vanderveldestraat in Hoboken. Dat zorgde voor een tegenreactie, waarna een woning werd beschoten in de Biekorfstraat in de nacht van 11 op 12 maart 2019. In de nacht van 15 op 16 maart 2019 werden in de Rupelstraat replica’s van granaten gegooid. In de Biekorfstraat ontplofte in de nacht van 18 op 19 maart 2019 een granaat die voor schade zorgde aan meerdere gevels en voertuigen.

De feiten zijn onder meer gekwalificeerd als vernieling door ontploffing van een gebouw, met vermoeden menselijke aanwezigheid, bij nacht, drughandel in vereniging, brandstichting bij nacht, vernieling van een voertuigen, brandstichting, verboden wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.

(archieffoto ATV)