Vijf nachten onderhoudswerken op E313

Vanaf volgende week voert het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende vijf nachten onderhoudswerken uit aan het wegdek van de E313.

De werken situeren zich voornamelijk tussen het op- en afrittencomplex van Wommelgem (nr. 18) en de snelwegparking in Ranst, in de richting van Hasselt. Gedurende één nacht wordt er ook gewerkt op de op- en afrit van het complex Herentals-West (nr. 20), in de richting van Antwerpen. Ter hoogte van de werfzone kan het verkeer steeds over één rijstrook passeren. De op- en afrit van Herentals-West richting Antwerpen zijn één nacht afgesloten tijdens de werken daar.

Vernieuwing wegdek

Op de E313 Antwerpen-Hasselt is het wegdek op een aantal locaties aan vernieuwing toe. Tussen het op- en afrittencomplex van Wommelgem en de snelwegparking in Ranst wordt de rechterrijstrook richting Hasselt op drie locaties vernieuwd. Daarnaast krijgen ook de op- en afrit van Herentals-West richting Antwerpen een nieuwe laag asfalt. Tot slot vinden er nog lokale herstellingen plaats op het stuk snelweg tussen Antwerpen-Oost en de parking in Ranst. De vernieuwing van het wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid verhogen.

5 nachten hinder op E313