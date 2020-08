De provincie Antwerpen gaat de historische steenbakkers-tunnels in de Rupelstreek verder restaureren en toegankelijk maken voor het publiek. Er zijn er zo 50 in de Rupelstreek. Aan natuurhuis de Paardenstal in Niel werd vandaag de gerestaureerde ingang van zo'n tunnel voorgesteld, Wie de tunnels wil ontdekken kan op 13 september tijdens open-monumentendag deelnemen aan een speciale wandeling.