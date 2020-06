Vijf verdachten opgepakt na vondst 3,4 ton cocaïne in Waaslandhaven

In de Waaslandhaven is vorige week vrijdag 3,4 ton cocaïne aangetroffen in een container afkomstig van een schip uit Paraguay. Dat meldt het parket. Vijf verdachten, Nederlanders tussen de 18 en 26 jaar oud, werden opgepakt.

De vondst gebeurde in de Waaslandhaven in Beveren, op het grondgebied van Oost-Vlaanderen. Bij een controle in de vroege ochtend werd een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen, zegt het parket. 'De 3,4 ton cocaïne zat verstopt tussen een lading houtskool. De container was afkomstig van een schip dat uit Paraguay kwam. Vijf verdachten konden ter plaatse door de scheepvaartpolitie van Antwerpen worden opgepakt. Het gaat om vijf Nederlanders tussen 18 en 26 jaar oud.' De verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechte en alle vijf aangehouden. Vandaag besliste de raadkamer dat vier van de vijf verdachten in de cel blijven. Vrijdag 3 juli beslist de raadkamer over de verdere aanhouding van de vijfde verdachte. Het onderzoek loopt verder, zegt het parket.

(archieffoto Pixabay)