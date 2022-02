In Achterbroek neemt Ilona Costermans de zaak van haar ouders over samen met haar schoonbroer Dennis. En dat is een uitzonderlijke gebeurtenis. Want de winkel is al vijf generaties in handen van dezelfde familie en dat blijft met de overname ook zo. Na een grondige vernieuwing kunnen de Kalmthoutenaren opnieuw terecht in de buurtsupermarkt die binnenkort 150 kaarsjes uitblaast.