Vijfde meer ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames omwille van het coronavirus is in de week tot en met woensdag gestegen tot gemiddeld 151,9 per dag. Dat is 20 procent meer dan in de voorafgaande periode van zeven dagen. Ook de besmettingen blijven stijgen, maar het aantal overlijdens blijft wel dalen.

In totaal zijn nu al 57.547 mensen in het ziekenhuis opgenomen sinds de start van de pandemie, Op dit moment liggen 1.901 mensen in het ziekenhuis, wat iets minder is dan daags tevoren. Onder hen liggen 434 patiënten op intensieve, wat een stijging geeft met 2 procent. Het aantal gevallen van corona komt in de periode van 22 tot 28 februari 8 procent hoger uit op gemiddeld 2.386,3 per dag. Het aandeel positieve testen blijft op 6,6 procent van alle testen. Er zijn nu al 777.608 gevallen geteld sinds de start van de pandemie.

Net als de voorbije dagen evolueert enkel het aantal coronadoden in de goede richting. In de week tot zondag 28 februari waren er dat gemiddeld 24,9 per dag. Dat geeft een daling met 18,3 procent. Al 22.169 mensen stierven in ons land aan het virus.

(foto © Belga)