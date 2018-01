Vijfde recordjaar op rij voor de Antwerpse haven

In de Antwerpse haven is in 2017 voor 223,6 miljoen ton goederen behandeld, zo'n 4,4 procent meer dan het jaar voordien. Dat heeft het Havenbedrijf Antwerpen bekendgemaakt.

'Dit is een mooie score. Antwerpen is de enige haven met een mooie en continue groei, die nog groter is dan vorig jaar', zegt haventopman Jacques Vandermeiren, een jaar na zijn aanstelling. Het vijfde recordjaar op rij kwam er onder meer door opnieuw een stevige groei van 4,1 procent bij de containers tot 10,4 miljoen teu (twintigvoetsequivalente containers), goed voor 122,9 miljoen ton, net iets meer dan de helft van de haventrafieken.

Qua vaargebieden is vooral Noord-Amerika erop vooruitgegaan (+11,6 pct). In Europa - het grootste vaargebied voor Antwerpen - was er een daling van 3,6 procent. Die is volgens Vandermeiren te wijten aan transhipmentlading (lading die een tussenstop in de haven maakt), na een tekort aan havenarbeiders om de lading te behandelen. Die trafiek zou zich wel herstellen.

Ook het vloeibaar massagoed, de tweede sterkhouder van de haven, steeg, met 5,7 procent tot 73,1 miljoen ton. 'Zowel aardoliederivaten als chemicali├źn, alles gaat er op vooruit. Het geeft een indicatie van hoe goed de chemie presteert in onze haven', zegt Vandermeiren. 'Als ook recente investeringen in onder meer tankopslag volop gaan draaien, gaat die trafiek in de komende jaren nog heel wat progressie optekenen.'

In de breakbulksector presteerde de staalbehandeling opnieuw goed. De overslag van rorotrafiek steeg zelfs met 10,5 procent tot ruim 5 miljoen eenheden. het aantal behandelde auto's steeg 4 procent, tot 1,2 miljoen stuks. De enige trafiek die daalde, was die van het droog massagoed. 'Dat wordt volledig verklaard door de kolen, die bijna volledig verdwenen zijn door de energietransitie', aldus de haventopman. Volgend jaar zijn de kolen mogelijks helemaal weg.

Het aantal zeeschepen dat de Antwerpse haven vorig jaar aandeed, daalde 1,7 procent, tot 14.223 stuks. Maar die schepen zijn wel gemiddeld 3,2 procent groter. Vandermeiren maakte ook een vergelijking met naburige havens: 'Antwerpen is de enige haven die drie jaar na elkaar positieve groeicijfers kan vertonen.