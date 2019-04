Eén van de weinige renners uit onze regio die deelneemt aan de Ronde van Vlaanderen, is Nathan Van Hooydonck uit Wuustwezel. Nathan is een ploegmaat van Greg Van Avermaet bij CCC. En het wordt zijn allereerste Ronde. En dat exact 30 jaar na de eerste zege van zijn nonkel, Edwig Van Hooydonck natuurlijk. Nathan en zijn ploeg kwamen vanmiddag samen in een hotel in Sint-Niklaas. Van daaruit vertrekken ze zondag naar de start in Antwerpen.