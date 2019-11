Vijftien maanden cel geëist voor man die scholieren met staaf bedreigde

Het openbaar ministerie heeft vijftien maanden cel en 1.600 euro boete gevorderd voor Righard d.R. uit Borgerhout die enkele scholieren van het Xaveriuscollege bedreigd had met een ijzeren staaf. Toen de politie ter plaatse kwam, had hij zich weerspannig gedragen. Er waren drie inspecteurs nodig om hem te boeien.

De beklaagde woont in de buurt van het Xaveriuscollege en vindt dat de scholieren voor overlast zorgen. Zo zouden ze flessen in zijn voortuin gooien. Op 16 oktober 2018 zou zijn zwangere vriendin gevallen zijn door rondhangende jongeren en was het al tot mondelinge bedreigingen gekomen. Twee dagen later had hij enkele scholieren die voorbij fietsten bedreigd met een ijzeren staaf. Een van de jongeren kwam daarbij ten val, waarna de beklaagde zijn fiets afnam. De scholieren verwittigden de politie.

Righard d.R. bleek gekend voor een waslijst aan feiten en had ook twee bevelen voor gevangenneming achter zijn naam staan. Toen de politie hem wilde arresteren, stak hij een scheldtirade af en dreigde hij ermee 'iedereen kapot te maken'. Een inspecteur kon een vuistslag met een aansteker ontwijken. Er waren drie politiemensen nodig om hem in de boeien te slaan. 'En dat allemaal in het bijzijn van kinderen. Een mooi voorbeeld', zei de procureur. De verdediging pleitte voor een werkstraf. De procureur verzette zich daartegen, gelet op het gevulde strafregister van de beklaagde. 'Kom, doe mijn 'boeikes' maar terug aan en breng me weg. Ik heb geen goesting in deze 'bullshit'', reageerde Righard d.R., die de procureur een 'kankerwijf' noemde. Om verdere escalatie te vermijden, werd hij uit de rechtszaal verwijderd. Vonnis op 17 december.