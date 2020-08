Vijftiger sterft na klap tegen boom in Wommelgem

Een 55-jarige man uit Wommelgem is donderdagavond gestorven nadat hij met zijn wagen tegen een boom was gereden op de Oelegemsteenweg in Wommelgem. Dat werd vernomen bij de lokale politie van de zone Minos.

Het ongeval gebeurde in een scherpe bocht. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat een andere partij bij het ongeval betrokken was of dat er sprake was van alcoholgebruik.

(foto GvA)