Vijver van het Stadspark gered

De vijver van het Stadspark is gered. Toch als we de stad mogen geloven. Vanaf de lente volgend jaar zou de vijver niet meer leeg komen te staan. De leegloop is al lang een probleem. Maar nu zou er een oplossing zijn.

Het grondwater van onder het stedelijk administratief centrum Den Bell op het Zuid kan via bestaande leidingen afgeleid worden naar de vijver. Daar moet nu continu grondwater opgepompt worden om te beletten dat de kelder onder water loopt. Zoveel zelfs dat het voldoende is om er de vijver van het Stadspark op hetzelfde peil mee te houden. Ook bouwwerven in de buurt zullen de bestaande leidingen kunnen gebruiken om water naar het Stadspark te leiden.