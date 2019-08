Blijft Bart De Wever dan toch 'gewoon' burgemeester in Antwerpen? Dat gerucht steekt alsmaar meer de kop op, nu de Vlaamse regeringsvorming in een stroomversnelling komt. De N-VA voorzitter had zich bij de verkiezingen in mei nadrukkelijk kandidaat gesteld om Vlaams minister-president te worden. Maar nu doet vooral de naam van Brasschaats burgemeester Jan Jambon de ronde voor die belangrijke post. Ook Vlaams parlementsvoorzitter én N-VAer Wilfried Vandaele bevestigt dat De Wever mogelijk in Antwerpen blijft.