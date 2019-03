Vintage- en designmarkt op Nieuw Zuid zet hergebruik in de kijker

Op zondag 31 maart vindt er een vintage- & designmarkt voor en door de bewoners van Antwerpen-Zuid plaats. De binnentuin van seniorenresidentie Domitys en de omliggende straten worden omgevormd tot een hippe inspirerende en circulaire markt. Wie denkt nog een verborgen schat te hebben, kan zijn eigendommen bovendien ter plaatse laten schatten door de experts van veilinghuis Bernaerts. Daarnaast is er ook een repair café om oude spullen nieuw leven in te blazen.

Circulair Zuid is een initiatief van de stad Antwerpen en acht circulaire partners om van Nieuw Zuid en de omliggende wijken een voorbeeld te maken op vlak van duurzaam omgaan met energie, water, afval en materialen. Het project biedt ook een gelegenheid tot sociaal contact tussen bewoners. De vintage- & designmarkt past dan ook perfect binnen Circulair Zuid: spullen hergebruiken in plaats van weg te gooien is een voorbeeld van duurzaamheid. Bovendien biedt de markt de ideale gelegenheid voor bewoners om elkaar te leren kennen.

De vintage- & designmarkt vindt plaats op 31 maart op Nieuw Zuid tussen 11 en 16 uur in de Léon stynenstraat en omliggende straten. Iedereen is welkom om te kopen, rond te kuieren en te ontdekken.

Wie denkt een verborgen schat te hebben, kan zijn spullen bovendien laten schatten door de experts van veilinghuis Bernaerts. Zij zullen doorlopend stukken naar waarde schatten in de binnentuin van Domitys. Bewoners van wie een geliefd kledingstuk, fiets of een gsm dringend aan herstelling toe is, kunnen hun spullen een tweede leven geven dankzij het repair café van het Circulair Zuid community center Circuit. Ten slotte kunnen bewoners van Antwerpen-Zuid zich ter plaatse inschrijven voor de activiteiten van Circulair Zuid en de slimme Circulair Zuid meters

Meer info staat op www.circulairzuid.be.

De markt is een organisatie van community center Circuit, het belevingscentrum van de Kringwinkel op Nieuw Zuid, serviceresidentie Domitys en Circulair Zuid. De drie partners organiseren de markt omdat ze op die manier de bewoners uit de buurt kunnen samenkrijgen en het gemeenschapsgevoel kunnen versterken.

Circulair Zuid

De stad Antwerpen besliste dat ze tegen 2050 CO 2 -neutraal wil zijn door energie en grondstoffen duurzaam te gebruiken. Om dat doel te bereiken start de stad op Antwerpen-Zuid een project met de circulaire economie als basis, onder de naam ‘Circulair Zuid’. Circulair Zuid wil burgers ondersteunen om samen slimmer te wonen. Met innovatieve technologieën bijvoorbeeld, zoals slimme meters en een beloningssysteem, krijgen buurtbewoners de kans om zelf bewuster om te gaan met hun eigen energieverbruik. Circulair Zuid mikt op een besparing op 4 niveaus: water, energie, afval en materialen.

Om dat doel te bereiken, samen met burgers, organiseert Circulair Zuid tal van activiteiten. Zo start eind dit jaar opnieuw de ‘zero waste’-afvalcampagne 100-100-100 om met z’n allen restafval zoveel mogelijk te reduceren. Bij Circuit, het belevingscentrum van de Kringwinkel op Nieuw Zuid en partner van Circulair Zuid, gelegen op de site van Plein Publiek, kunnen mensen hun toestellen een nieuw leven geven, gereedschap ontlenen of zelf aan de slag gaan met materialen in het atelier. Buurtbewoners kunnen in lokale hernieuwbare energie investeren via een energiecoöperatie speciaal ontwikkeld door Circulair Zuid partner Ecopower. Tijdens diverse co-creatie sessies en workshops kunnen ze mee richting geven aan tal van ‘Circulair Zuid’-initiatieven.

Circulair Zuid, is een initiatief van de stad Antwerpen samen met partners Vito/EnergyVille, EnergieID, iMec, Pantopicon, Circuit, Digipolis, Ecopower en met de steun van het Europese Urban Innovative Actions fonds.

(bericht : Stad Antwerpen - foto Pixabay)