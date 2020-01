Vintage porno op een geile beat

Na doorgedreven onderzoek heeft PZ HEKLA vrijdagochtend een 17-jarige opgepakt in het onderzoek naar de aanval op de 58-jarige buschauffeur uit Puurs-Sint-Amands. Het parket Antwerpen was een onderzoek gestart naar een poging tot moord, nadat een buschauffeur van vervoersmaatschappij De Lijn in de avond van 9 januari 2020 werd aangevallen aan het station van Kontich. De tiener is in beeld gekomen op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen. Bij zijn verhoor bij de politie heeft de minderjarige de feiten ontkend. Vrijdag is de minderjarige voorgeleid voor de Jeugdrechter in Antwerpen die beslist heeft om de minderjarige te plaatsen in een gesloten instelling.