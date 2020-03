Viroloog Van Ranst 'Deze epidemie zal zo'n 10 weken duren

De corona-epidemie zal in totaal zo'n 10 weken duren. Die inschatting maakte viroloog Marc Van Ranst vanavond in het VRT-journaal, op basis wat hij in China ziet gebeuren. De cijfers van het aantal patiënten zullen de komende dagen nog fel stijgen, aldus vrtnws.be.

Het coronavirus zal nog weken in ons land mensen besmetten en het zal de komende dagen nog meer slachtoffers eisen dan we voorheen zagen. 'Het aantal ziekenhuisopnames en doden van vandaag, ik garandeer u dat we dat binnen een paar dagen weinig gaan vinden. Het is verschrikkelijk om dat te moeten zeggen, maar dat is de realiteit', wees Van Ranst op de harde feiten. 'We zien dat de epidemie in Wuhan ook zoiets is, en dat zal bij ons ook zo zijn.' Dit zal dus nog een poosje duren, zei de viroloog. 'Daar moeten we ons op instellen.' Maar hij bood ook perspectief: 'Daarna zal het weer beter gaan.'

(bron : VRT - foto © Belga)