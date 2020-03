Viroloog Van Ranst wil strenger reisadvies Italië

Viroloog Marc Van Ranst wil naar aanleiding van het nieuwe coronavirus een strenger reisadvies voor Italië. De meeste positieve gevallen in ons land komen immers via reizen uit Italië. 'We willen een epidemie proberen te beheersen, en dan dweil je liever niet met de kraan open', op Radio 2.

Eerder hebben Nederland en Denemarken bijvoorbeeld het reisadvies aangescherpt. Nederland raadt alle niet-noodzakelijke reizen naar de regio's in Noord-Italië af. 'De meeste van de gevallen die we positief detecteren voor het coronavirus, die komen wel uit Noord-Italië, dus deze reizen uit Noord-Italië die brengen dat virus wel in ons land. Dat is daar het absolute gevolg van', zegt Van Ranst. De viroloog begrijpt een strenger reisadvies.

Wanneer je het virus of de epidemie wil vertragen, is een instroom van mensen met dat coronavirus 'vervelend'. Het Belgische advies is vorige maand wel aangepast: Buitenlandse Zaken raadt enkel aan om de instructies van de lokale autoriteiten te volgen en zich te informeren. 'Vrijheid blijheid blijkbaar, maar dan moeten we er rekening mee houden dat die getallen gaan stijgen en blijven stijgen, en je daar heel weinig impact op hebt', dixit Van Ranst. 'Ik ben een viroloog, ik zie graag virussen. Maar we willen toch ook wel een epidemie proberen te beheersen. En dan dweil je liever niet met de kraan open', besluit hij.

Eurovisiesongfestival

De Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival kijkt naar verschillende mogelijke scenario's in verband met het nieuwe coronavirus. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) vrijdag gezegd. Over deze mogelijke alternatieven vindt ook overleg plaats met EBU, de Europese producent van het evenement. De woordvoerder wil niet ingaan op de inhoud van deze mogelijke scenario's, bijvoorbeeld of het een optie is om het songfestival door te laten gaan zonder publiek. 'Het is op dit moment te vroeg om in te gaan op deze eventuele scenario's, aangezien deze afhankelijk zijn van de ontwikkelingen de komende periode. Onze focus ligt nog steeds op het produceren van een onvergetelijk Eurovisiesongfestival.' De liedjeswedstrijd vindt dit jaar plaats in de Rotterdamse Ahoy, met halve finales op 12 en 14 mei, gevolgd door de finale op 16 mei. Voor België uitkomend zit Hooverphonic met 'Release Me' in de eerste halve finale.

(foto ©Belga)