Mensen die last hebben van claustrofobie of paniekaanvallen kunnen behandeld worden door gebruik te maken van virtuele realiteit. Het Antwerpse bedrijf 'The human link', dat zich bezighoudt met de behandeling van angst en stress, gaat nu onderzoeken of technologische hulpmiddelen en virtual reality écht een meerwaarde opleveren. Ze ontwikkelden daarvoor een speciale trainingsomgeving én een app.