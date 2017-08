Virtueel kijkje in DIVA

Tijdens de Cultuurmarkt nu zondag kan je al een virtueel kijkje nemen van hoe DIVA er gaat uitzien.



DIVA is het nieuwe Antwerpse huis van de diamant dat nu nog in aanbouw is in de voormalige musea voor Volkskunde en Etnografie aan de Suikerrui en de Gildekamersstraat. Vanaf 7 december kan u al in the Antwerp Home of Diamonds als binnenstappen in de nieuwe winkels en de polyvalente ruimtes. In mei is er dan de grote opening van het belevingscentrum waar u van alles kan beleven rond diamanten, juwelen en edelsmeedkunst.