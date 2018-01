Virtuele wachtrij op website Tomorrowland

Er is alweer een stormloop op de website van Tomorrowland. Want om een kans te maken op een ticket voor het populaire dancefestival in De Schorre in Boom, moeten festivalgangers zich registreren. En die stonden al uren van te voren in de virtuele wachtrij van de website.



De kaartjes zijn gegeerd, maar wie zich nu registreert, heeft nog geen garantie op een ticket. Het geeft enkel toegang tot de eigenlijke ticketverkoop op 27 januari. De prijzen voor een ticket beginnen vanaf 225 euro. Voor de inwoners van Boom en Rumst zijn er wel voordeeltickets. De buurtbewoners zijn sowieso zéker van een ticket en kunnen zich daarvoor vanaf 19 januari registreren. Tomorrowland organiseert opnieuw twee festival-weekends eind juli.