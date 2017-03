Naar aanleiding van het vertrek van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen, maakte Visit Antwerpen een nieuw fietsplan. Dankzij de Easy-going route fietst de bezoeker op een comfortabele manier door Antwerpen, langs tal van bezienswaardigheden.

Deze route volgt het handige systeem van de knooppunten. Op de andere kant van het plan vindt de bezoeker een plan vol inspiratie voor de ‘urban’ fietser die niet bang is van kasseien en tramsporen en die houdt van koffiebars, wielermagazines, zomerbars en fietswinkels. Het plan is te verkrijgen bij de bezoekerscentra van Visit Antwerpen en er is ook een digitale versie beschikbaar op www.visitantwerpen.be.

Om de bezoeker te overtuigen om Antwerpen per fiets te ontdekken, ontwikkelde Visit Antwerpen ook een Virtual Reality-film (VR). Die is te bekijken door een VR-bril en neemt de bezoeker mee op een virtuele fietstocht door Antwerpen. Onder meer de voetgangerstunnel, het MAS en het Centraal Station komen aan bod. De film zal te bekijken zijn in het bezoekerscentrum op de Grote Markt en op beurzen en workshops waar Visit Antwerpen aan deelneemt.