Vissen Brilschanspark verhuizen naar Muisbroek

De vissen in de vijver in het Brilschanspark in Berchem gaan verhuizen. Om een onbekende reden staat het water in de vijver erg laag en daarom besliste de stad om de vissen over te brengen naar de vijver van domein Muisbroek in Antwerpen.



Vorig jaar moesten ook de vissen uit de vijver in het Stadspark verwijderd worden door een te lage waterstand. En een aantal vissen in het Brilschanspark kwamen twee jaar geleden al uit het Boekenbergpark, toen ook daar het water te laag stond. De stad gaat de oorzaak van de problemen in het Brilschanspark verder onderzoeken, maar voorlopig krijgen de 60 karpers en nog wat kleinere vissoorten dus een nieuwe thuis.