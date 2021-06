Aan het Ecohuis in het Gemeentelijk park van Boom is een nieuwe samentuin met 13 percelen ingericht. De bedoeling is om Bomenaars met groene vingers de kans te geven om een moestuin aan te leggen, ook als ze daar zelf niet de plaats voor hebben. Deze tuin vervangt deels de percelen die voordien waren ingericht aan buurtrestaurant ‘De tuin van de Kleine Chef’. Daar is nu een natuurlijke speeltuin en kruidentuin aangelegd. Aan de achterzijde van de samentuin in het park zal later nog een pluktuin worden opgestart. Er staan reeds enkele vrijwilligers te popelen om hiermee aan de slag te gaan. Op de percelen aan het Ecohuis zijn enkele enthousiaste individuele tuiniers al aan het planten gegaan. In de eerste plaats zijn de kandidaten die aan de Tuin van de kleine chef een perceel hadden kunnen starten, maar ook enkele inwoners die op de wachtlijst stonden voor een perceel in de vroegere tuin kunnen sinds deze paasvakantie aan de slag. Op dit moment zijn reeds 10 van de 13 percelen ingevuld. Een bijkomend voordeel van de samentuin op deze locatie is dat de tuiniers ook gebruik kunnen maken van de zaaibakken die geïnstalleerd zijn in de serre van het Ecohuis. Geïnteresseerden kunnen zich steeds opgeven via milieu@boom.be Mochten de percelen reeds ingevuld zijn, dan kom je terecht op de wachtlijst. In afwachting van een perceel ben je steeds welkom om eventueel mee te helpen op de andere percelen, in de fruit- en kruiden pluktuin van het Ecohuis of bij de verzorging van de hoevedieren die later nog onderdak zullen vinden op een perceel in de tuin van het Ecohuis. Iedereen is welkom.