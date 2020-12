Vlaams Belang kondigt klacht aan tegen Antwerpse praktijktesten op huurwoningmarkt

Twee leden van de Antwerpse afdeling van Vlaams Belang hebben aangekondigd klacht in te dienen tegen het Antwerpse stadsbestuur in het kader van het organiseren van praktijktesten op de professionele huurwoningmarkt. Volgens gemeenteraadsleden Filip Dewinter en Anke van Dermeersch is er sprake van een 'illegale methode van uitlokking'. PVDA vraagt dan weer een 'structurele aanpak' van de discriminatie die door de testen aan het licht kwam.

Het onderzoek door VUB-sociologen leidde tot de conclusie dat zowel etnische minderheden als rolstoelgebruikers structureel door makelaars worden gediscrimineerd wanneer ze op zoek gaan naar een huurwoning. Ze werden duidelijk minder uitgenodigd voor een plaatsbezoek dan de controlegroep van personen met een Belgische naam of personen zonder fysieke beperking. Maar volgens Vlaams Belang waren de testen onwettelijk. 'Het stadsbestuur gaat onder een vals voorwendsel - mystery caller geeft zich uit als potentiële huurder om discriminatie uit te lokken - communicatie aan met de burger en liegt de burger wat voor', vindt van Dermeersch. Volgens Dewinter 'culpabiliseren de praktijktesten weeral eens de Vlamingen als racistisch' en worden 'de werkelijke redenen waarom sommige verhuurders/huiseigenaars en immobiliënkantoren niet aan vreemdelingen willen verhuren uiteraard niet vermeld'.

PVDA vindt het dan weer 'goed dat de discriminatie zwart op wit op papier bewezen wordt', maar vraagt nu om hardleerse discriminatie aan te pakken én voor meer betaalbare en kwalitatieve woningen op de huurmarkt te zorgen. 'We weten uit ervaring dat enkel sensibilisering onvoldoende is', zegt gemeenteraadslid Mie Branders. 'Het gaat bovendien in tegen de beleidsaanbevelingen van de onderzoekers die zeggen dat er een cruciaal evenwicht moet zijn tussen informeren, sensibiliseren, controleren, empoweren en handhaven.' PVDA vraagt ook woningcontroles op de huurmarkt, richthuurprijzen en het bijbouwen van sociale woningen, zodat er meer betaalbare kwalitatieve woningen beschikbaar worden.

