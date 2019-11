Vlaams Belang start campagne tegen mogelijke terugkeer Belgische Syriëstrijders

Vlaams Belang heeft in Antwerpen een affiche- en Facebookcampagne afgetrapt rond de eventuele terugkeer van Syriëstrijders naar ons land. Met de slogan 'Geen terugkeer van islamterroristen!' wil de partij volgens Antwerps kopstuk Filip Dewinter 'druk op de ketel zetten' tegenover de federale regering om snel tot oplossingen te komen om te vermijden dat Belgische IS'ers in Syrië en Irak zouden terugkeren.

'Dergelijke monsters terughalen is Russische roulette spelen met de levens van de Antwerpenaren', vindt Dewinter. De federale regering is zelf momenteel geen vragende partij om Syriëstrijders terug te halen, maar volgens Vlaams Belang is dat niet voldoende en heerst er bij de overheid 'ongerustheid of zelfs paniek' over Syriëstrijders die - bijvoorbeeld gedoogd door Turkije - zouden proberen om terug te keren naar België. 'Er zijn er al teruggekeerd die nooit helemaal in Syrië zijn geraakt of snel weer rechtsomkeer maakten met de boodschap dat ze nooit meevochten', aldus Dewinter. 'Maar diegenen die nu nog zouden terugkeren, zijn geen doetjes. Bovendien is er het risico dat ze zouden worden verheerlijkt door een deel van de moslimbevolking.'

Dewinter schat dat er 50 à 60 uit Antwerpen vertrokken jihadi's nog (levend) in Syrië of Irak zijn en 'potentieel de intentie hebben om terug te keren'.Als mogelijke maatregelen ziet Dewinter onder meer het schrappen van Syriëstrijders uit het lokale bevolkingsregister en het afnemen van de Belgische nationaliteit, maar vooral ook het contact opnemen met de regimes in Irak én Syrië om tot informatieuitwisseling en zelfs een uitleveringsakkoord te komen. 'We moeten het gesprek met hen aangaan om ervoor te zorgen dat Syriëstrijders kunnen worden berecht in de landen waar ze hun gruwelijke misdaden pleegden' vindt Dewinter, die er geen graten in ziet dat ze daar de doodstraf riskeren.

(foto Twitteraccount Filip Dewinter)