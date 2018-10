Deze voormiddag konden in het Hof van Beroep aan de Waalse kaai geen zittingen gehouden worden. Een stroompanne was de boosdoener. Het zoveelste hoofdstuk is dat, in het verhaal van het totaal afgeleefde gebouw. Geurhinder, waterlekken, schimmels, betonrot, de gebreken zijn nog amper bij te houden. Met als voorlopig hoogtepunt: deze stroompanne. Hierdoor moest in allerijl het justitiepaleis worden ingeschakeld om daar een aantal dringende zaken af te handelen.