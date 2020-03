Vlaams Belang vraagt opschorting LEZ-regels tijdens coronacrisis

Het Vlaams Belang vraagt de steden Antwerpen en Gent en de Vlaamse regering om de lage-emissiezones (LEZ) tijdens deze zware periode van coronacrisis op te schorten om gezondheids- en economische redenen.

Het Vlaams Belang pleit er voor om tijdens de periode van de coronacrisis de lage-emissiezones op te schorten zodat personen die met niet-conforme wagens de zones binnenrijden niet langer zouden gesanctioneerd worden. “Viroloog Marc Van Ranst bestempelde de tram tijdens deze coronacrisis als‘horror’. Het gebruik van het openbaar vervoer houdt inderdaad besmettingsrisico’s in”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Minister van Mobiliteit Lydia Peeters(Open Vld) wilde het openbaar vervoer niet stilleggen omdat veel personen erop aangewezen zijn. Akkoord, maar dwing ook geen mensen het openbaar vervoer te n emen omdat ze een niet-conforme wagen hebben.”

Het Vlaams Belang is tot slot van mening dat het tijdens deze gezondheidscrisis - die voor veel mensen een zware sociale impact heeft - ook gewoon ongepast is om aan de bevolking de zware LEZ-boetes van 150 euro en meer op te leggen. “In deze verschrikkelijke periode mag van de overheid toch wel wat mededogen verwacht worden. Bovendien lijkt het me allerminst sociaal om deze boetes te blijven opleggen op een moment dat de koopkracht tijdens al zo zwaar onder druk staat.”

(foto Belga)