Vlaams Belang wil heksenjacht tegen zogenaamde racistische verhuurders en werkgevers stoppen

Het Vlaams Belang Antwerpen organiseerde gisteren een persconferentie om de campagne "Baas in eigen huis" bekend te maken. Het betreft een campagne tegen de zogenaamde praktijktesten die in verschillende steden, Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven, Mechelen (zullen) plaatsvinden om zogenaamde racistische huiseigenaars en verhuurders te betrappen.

Ook in Antwerpen is het stadsbestuur zinnens praktijktesten te organiseren. Het traject van 180000 euro is voorzien om de praktijktesten - ingeschreven in het Antwerpse bestuursakkoord - uit te voeren. Dit werd uitbesteed aan de Universiteit Gent en de VUB. De praktijktests richten zich zowel tegen de zogenaamde discriminatie op de werkvloer, als op de huurmarkt. Filip Dewinter merkt op dat in Antwerpen o.l.v. burgemeester en N-VA voorzitter Bart de Wever praktijktesten zullen ingevoerd worden, terwijl N-VA-minister Diependaele zich verzet tegen praktijktesten op de verhuurmarkt, en deze een ' heksenjacht' noemt.

Filip Dewinter "Het Antwerps stadsbestuur wil eerstdaags starten met “gerichte anonieme controles” bij verhuurders van woningen en appartementen om “racisme en uitsluiting” aan te pakken. In de praktijk wil het stadsbestuur eigenaars van panden verplichten om vreemdelingen te huisvesten en voert het N-VA/VLD/SP.a – stadsbestuur een “vreemdelingen eerst”- beleid waarbij via praktijktesten vreemdelingen en allochtonen positief gediscrimineerd worden. Verhuurders worden geconfronteerd met de dagelijkse realiteit en proberen hun pand maximaal te laten renderen, hun huurders maximaal comfort te geven en hun huis of appartement in goede staat te behouden. Het is dan ook niet meer logisch dat ze zelf de keuze mogen maken aan wie ze hun eigendom wensen te verhuren."

Iedereen racist

De praktijktesten zijn een verkeerd signaal die de indruk wekken dat iedereen racistisch is. In naam van de mensenrechten, de diversiteit en het zogenaamde “antiracisme” worden Vlaamse huisbazen door mystery calls niet alleen bespioneerd maar ook geculpabiliseerd. Wellicht zullen ze – wanneer ze via de praktijktesten ‘schuldig’ bevonden worden – vervolgd en afgeschilderd worden als ware criminelen.

Aanpassen

Heel dikwijls ligt het feit dat verhuurders geen voorstander zijn om aan vreemdelingen te verhuren aan een attitudeprobleem bij de vreemdelingen zelf. Een aantal van hen weigert zich immers aan te passen en zorgt voor overlast en problemen. Ook het feit dat vele vreemdelingen nauwelijks de Nederlandse taal machtig zijn, kan leiden tot heel wat problemen.

Heksenjacht

Het Vlaams Belang verwerpt de door het stadsbestuur georganiseerde heksenjacht en wil de mystery calls liefst zo snel mogelijk weg. In plaats van huisbazen tot opgejaagd wild te maken en hen voor alle problemen van de multiculturele samenleving en de massa-immigratie verantwoordelijk te maken zou men beter de hand in eigen boezem steken. Met de mystery calls legt men de verantwoordelijkheid voor alles wat fout loopt bij de verhuurders. Allochtone huurders die zich misdragen, overlast veroorzaken of weigeren hun huur te betalen worden ongemoeid gelaten.

Aan uw kant

Huisbazen moeten baas kunnen zijn in hun eigen huis! Zij hebben het recht om te weigeren en toe te laten wie zij willen. Deze “politiek incorrecte gids voor verhuurders en huiseigenaars” biedt u de kans om binnen het kader van de huidige wetgeving u te wapenen tegen de praktijktesten.