Vlaams Belang wil in Boom vreemdelingentaks invoeren

Het Vlaams Belang vraagt om in Boom een vreemdelingentaks in te voeren. Dat probeerde de stad Antwerpen vier jaar geleden al, maar die werd toen teruggefloten. Nu is de wetgeving veranderd.



En dat moment grijpt het Vlaams Belang in Boom aan. De wet om zo'n verblijfsbelasting voor vreemdelingen mogelijk te maken werd in november vorig jaar gestemd, en is nu ook officieel gepubliceerd in het staatsblad. Het Vlaams Belang heeft een motie voor de komende gemeenteraad ingediend, om een retributie van 50 euro in te voeren. Ze hoopt de meerderheidspartijen te overtuigen die taks mee te stemmen, en zo vreemdelingen te ontraden zich nog in Boom te vestigen