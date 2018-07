Vlaams Fonds voor de letteren en Iedereen Leest delen locatie vanaf 2019

Het Vlaams Fonds voor de Letteren en Iedereen Leest vinden vanaf eind 2019 samen een onderdak in Hotel Dumont in de Lange Leemstraat in Antwerpen. Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse regering daarvoor een erfpachtovereenkomst goedgekeurd tussen de stad Antwerpen en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Het was al langer bekend dat het Letterenfonds en Iedereen Leest in 2019 naar één locatie zullen verhuizen, meer bepaald Hotel Dumont in de Antwerpse Lange Leemstraat. Die locatie moet op die manier het gezicht worden van het geïntegreerde Vlaamse letterenbeleid. Het moet van Antwerpen ook nog meer dé boekenstad van Vlaanderen maken. 'Het nieuwe gebouw is in oppervlakte dubbel zo groot als de huidige gebouwen van het Fonds en Iedereen Leest. Het is de bedoeling dat beide organisaties dankzij die extra ruimte meer aandacht zullen besteden aan publiekswerking', zegt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.

Er is een erfpachtovereenkomst tussen de stad Antwerpen en het VFL. Die overeenkomst, die ingaat op 1 oktober 2019 met een looptijd van 35 jaar, is nu goedgekeurd door de Vlaamse regering. De erfpachtvergoeding bedraagt 124.000 euro per jaar. Het VFL zal die binnen haar huidige werkingsmiddelen kunnen opvangen omdat de huurkosten zullen wegvallen.Voor de verhuizing zullen nog verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden aan het gebouw. Daarvoor krijgt het VFL een investeringssubsidie van 1,21 miljoen euro van de stad Antwerpen. Het VFL zal zelf in de eerste drie jaren van de looptijd van de erfpacht nog voor 700.000 euro investeren in het gebouw. Voor de inrichtingskosten op korte termijn komt het Fonds voor Culturele Infrastructuur met een subsidie van 750.000 euro over de brug.

