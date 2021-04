Er is een wolf gespot in Nederland, op het grensgebied met de Kalmthoutse heide. Het gaat om een dier waar we het bestaan voorlopig nog niet van wisten. Het gaat allicht om een zwervende wolf. Maar vooral: het zou best wel eens kunnen dat deze jonge wolf twee weken geleden schapen dood beet op de Kalmthoutse heide. Eerst werd aangenomen dat een loslopende hond dat deed. DNA-stalen moeten uitsluitsel geven.