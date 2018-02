Vlaamse Cultuurprijs voor Coely

De Antwerpse zangeres Coely krijgt de Vlaamse Cultuurprijs voor haar unieke bijdrage aan de Vlaamse muziekindustrie.

2018 was al goed begonnen voor Coely: Ze won 2 MIA’s in de categorieën Urban en Solo Vrouw. Ze kondigde een show aan op 12 april in de Roma in Antwerpen die vrijwel meteen uitverkocht. Nu krijgt ze ook een Ultima Award uit de handen van minister Sven Gatz. Ze krijgt die Vlaamse Cultuurprijs omwille van haar fantastisch parcours en haar unieke bijdrage aan de Vlaamse muziekindustrie. Coely wordt onder andere gelauwerd omwille van haar energetische live performances en haar down to earth attitude. Coely is een voorbeeld voor al wie het probeert te maken als artiest en wordt daarbij ondersteund door haar straffe entourage: DVTCH Norris, Yannick Gaudeuille en Beatville.

"Bescheiden, aimabel en vooral met veel passie bouwt zij voort aan haar carrière en volgt zij haar eigen pad. Met een natuurlijke flow brengt ze rap én soul, zoals we dat in ons land nog niet eerder zagen. Schijnbaar moeiteloos brengt zij persoonlijke teksten met ritme en gevoel, zonder daarbij grofgebekt te worden. Gretig maar vastberaden laat zij zich inspireren door haar roots, door haar grote voorbeelden en door opkomende stemmen. Dat alles verwerkt zij in haar eigen muziek en daardoor creëert ze een heel eigen, frisse, herkenbare muziektaal.", aldus de jury.