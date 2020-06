Vlaamse experts begeleiden gemeenten bij beeldenstorm

De Vlaamse gemeenten krijgen een handleiding om de discussie over gecontesteerde beelden of straatnamen te voeren. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) stelt een ploeg specialisten ter beschikking, schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen.

Somers trok onder anderen antropologe Bambi Ceuppens, historicus ­Mathieu Zana Etambala, historica Sophie De Schaepdrijver, moraal­filosoof Patrick Loobuyck, en filosofe Alicja Gescinska aan. Zij zullen een handleiding voorstellen waarmee de gemeenten aan de slag kunnen. Somers schakelt ook het Agentschap Inburgering en Integratie in om de initiatieven te bundelen. De bedoeling is om context en ­argumenten te bieden, en verschillende oplossingen aan te reiken: een beeld kan vernietigd worden, maar ook verplaatst naar een museale setting. Somers denkt verder aan de creatie van 'tegenbeelden' of van antikoloniale beelden of straatnamen.