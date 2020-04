Vlaamse moederdag wordt weekje uitgesteld

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil moederdag in Vlaanderen een week later organiseren dan normaal. Op 17 mei zullen normaal gezien de bloemen- en andere winkels weer open zijn. Bloemen of een taartje kunnen dan bij moeder aan de deur gezet worden, zei Jambon in VTM NIEUWS.

Normaal valt moederdag op de meeste plaatsen op de tweede zondag van mei, dit jaar is dat 10 mei. Volgens het exitplan van de Nationale Veiligheidsraad zullen de winkels ten vroegste op 11 mei hun deuren weer mogen openen. Door moederdag op zondag 17 mei te organiseren, kan de handel er toch nog een graantje van meepikken. Voor familiebezoeken komt die dag echter nog te vroeg. Het zou kunnen dat vanaf 18 mei familiebezoeken weer mogelijk worden, aldus Jambon.

In Antwerpen blijft moederdag op 15 augustus

(foto Pixabay)