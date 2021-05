"Kinderen treffen om winkels open te houden, ik begrijp dat niet." Dat zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in reactie op de beslissing van het Overlegcomité. "De Ikea open en de school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving." Het Overlegcomité besloot woensdag om de scholen vanaf maandag te sluiten en zo de paasvakantie met een week te verlengen. Enkel de kleuterscholen blijven open. "We hebben de afgelopen weken met het volledige onderwijsveld zij aan zij gezweet en gezwoegd om onze scholen veilig open te houden", reageert Weyts. "Wij zijn blijven vasthouden aan de overtuiging dat we als samenleving prioriteit moeten geven aan ons onderwijs, aan onze kinderen en jongeren. Niet alleen in woord, maar ook in daad. En, neen, onze kinderen en scholen zijn niet de motor van dit virus." Volgens Weyts was de Vlaamse regering de enige die wou blijven ijveren voor het open houden van de scholen. "Deze beslissing dreigt het onderwijsveld te verdelen", zegt hij. "Dit is een ontgoocheling na al het werk van de voorbije maanden. Maar het zal ons niet tegenhouden om te blijven vechten voor ons onderwijs, voor onze kinderen. Iemand moet het doen." De minister brengt woensdagavond de onderwijspartners rond de tafel voor de praktische organisatie. Minister Weyts werd woensdagmiddag in het Vlaams Parlement meteen bevraagd over de onderwijsbeslissingen. De meeste partijen toonden begrip voor de beslissing en hopen dat de scholen na de paasvakantie opnieuw kunnen openen. Oppositiepartij Vlaams Belang gaf minister Weyts en de Vlaamse regering wél een veeg uit de pan. Zo noemde parlementslid Roosmarijn Beckers de nieuwe schoolsluiting een 'ronduit schandalige' beslissing en sprak ze van 'gebroken beloftes'. Maar ook Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz was opvallend scherp voor minister Weyts. Volgens hem is er niemand die de scholen graag sluit, maar was de maatregel nu eenmaal noodzakelijk. "Als u zegt 'kinderen treffen om winkels open te houden', dan val ik van mijn stoel. Dat is onbetamelijk, want ook winkels worden getroffen. De leerkrachten één week ademruimte geven noem ik met moeite de kinderen hard treffen", aldus Schiltz.