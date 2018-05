Vlaamse provincies bundelen krachten om imago fietsvakantieland te versterken

De vijf Vlaamse provincies hebben samen een nieuw digitaal B2B-platform uitgebouwd waar aanbieders van (meerdaagse) fietsvakanties op een eenvoudige manier routes en arrangementen kunnen samenstellen. Met de steun van Toerisme Vlaanderen willen de provincies Vlaanderen een sterker imago als fietsvakantieland bezorgen.

Touroperatoren en andere aanbieders van fietsvakanties vinden op het nieuwe platform een aantal bouwstenen zoals toeristische trekpleisters, fietspaden, mooie uitzichten en logies. Daarmee kunnen ze zelf routes samenstellen en voor eigen gebruik downloaden. Er staan ook tal van foto's op die ze mogen gebruiken voor promotiedoeleinden. Dit najaar zal het vernieuwde aanbod van alle deelnemende partners verzameld worden om te verwerken in promocampagnes.

'We zijn erg benieuwd hoe de vakantiespecialisten met het platform aan de slag gaan en hoe dat zich zal vertalen in hun concrete aanbod voor 2019', zegt Sjantal Sillius, coördinator van de werkgroep Fietsvakanties Vlaamse Provincies. 'We zullen hun fietsvakanties dan ook actief promoten in binnen- en buitenland. 'De provincies organiseren ook verschillende netwerkmomenten waar vakantieaanbieders partners zoals logiesmanagers, museumdirecteurs en uitbaters van fietsenverhuur kunnen ontmoeten. Het uitwisselen van knowhow en ervaringen moet het vernieuwde aanbod zo aantrekkelijk mogelijk maken. Wie interesse heeft om mee te werken aan het project, kan contact opnemen met de interprovinciale werkgroep via fietsvakantiesinvlaanderen@provincieantwerpen.be of het telefoonnummer 03 240 63 46.